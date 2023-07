Allarme in piazza San Babila a Milano: il pavimento si solleva e si spacca

Mattonelle spaccate e rilievi in corso per capire la causa. Allarme martedì mattina in Galleria San Babila a Milano, a pochi metri dallo store Lego e dalla nuova fermata della metropolitana M4.

Una parte della pavimentazione sotto lo storico portico in pieno centro si è infatti sollevata, senza un'apparente spiegazione. Sul posto, dopo l'allarme dato dal custode di un palazzo che ha notato quanto stava accadendo, sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale. La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata poco dopo le 9, quando alcuni dei lunghi lastroni in marmo hanno cominciato a sollevarsi per poi spaccarsi.

Temendo una perdita, e per mettere in sicurezza l'area, sono stati fatti intervenire i pompieri. È stata anche contattata la Sovrintendenza delle Belle arti dato il valore storico urbanistico del luogo. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente.