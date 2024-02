"Torno e vi sparo": arrestato l'uomo con la penna pistola "fatta in casa"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le minacce ai buttafuori. Le minacce, ancora più chiare, agli agenti. Poi le manette. Un uomo di 40 anni, un italiano senza precedenti, è stato arrestato domenica mattina a Milano con le accuse di fabbricazione di armi da guerra e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo che in casa sua sono stati trovati coltelli, lame, una penna pistola e tutto il necessario per produrre armi.

I guai per lui sono iniziati verso le 9, quando una volante di passaggio in via Toffetti lo ha notato discutere animatamente con la security di un locale. "Ho il porto d'armi, torno a casa, prendo la pistola e vi ammazzo tutti", la "promessa" del 40enne, che poi ha gridato lo stesso ai poliziotti.

A quel punto, gli agenti hanno controllato la macchina, di proprietà di sua mamma, trovando all'interno tre coltelli. La perquisizione si è poi spostata nel suo appartamento, in via Bacchiglione, dove la polizia ha sequestrato un altro coltello nascosto in un divano, altre decine di lame - tra cui una lunga spada -, una pistola a gas, un castello di una Beretta 84 con canna otturata oltre che, in un armadio nello studio, una penna pistola calibro 22 verosimilmente "fatta in casa".

Nell'abitazione, infatti, sono stati scoperti anche quattro cilindri metallici completi di meccanismo di scatto usati solitamente proprio per fabbricare le armi. Sotto sequestro anche numerosi proiettili e sei olgive. Il 40enne, hanno poi accertato i poliziotti, in realtà non ha nessun porto d'armi.