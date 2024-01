L'amico lo invita alla cena di lavoro, lui "invita" i rapinatori: uomo pestato e derubato in casa

Tradito dall'amico. "Venduto" da quell'uomo che avrebbe dato tutte le informazioni necessarie al resto della banda, che ora è finita in manette. Tre persone - un 21enne e una 27enne di Milano e un 50enne di Torino - sono state arrestate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di rapina e lesioni perché sospettate di aver aggredito e derubato un 83enne entrando nella sua casa nel capoluogo piemontese lo scorso 15 settembre.

Quella sera l'anziano, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe invitato il 50enne per una cena di lavoro. L'uomo, che sarebbe stato il presunto basista della banda, avrebbe quindi a sua volta allertato i due milanesi, che si sarebbero presentati nell'abitazione della vittima. Dopo aver picchiato l'83enne e aver preso tre orologi dal valore di oltre 70mila euro, i due 20enni avevano fatto spogliare e chiuso in bagno l'altro ospite - in realtà loro complice - così da cercare di sviare i sospetti.

Alla fine i carabinieri sono riusciti a mettere tutte le tessere del puzzle al loro posto e hanno identificato la coppia milanese come autrice materiale del raid nell'appartamento e il 50enne come basista, che avrebbe orchestrato l'ingresso dei complici prima nel palazzo e poi nell'appartamento. Per tutti ora sono scattate le manette e gli investigatori stanno verificando se non abbiano colpito altre volte.