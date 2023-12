L'uomo che urina sul muro della chiesa durante i mercatini di Natale

Era ubriaco e incurante di tutto quello che era attorno a lui si è slacciato i pantaloni e ha urinato sul muro della chiesa della piazza allestita a festa con i mercatini di Natale. E' successo a Brugherio, in Brianza, nella giornata di venerdì 8 dicembre, festa dell'Immacolata.

A intervenire in piazza sono stati gli agenti della polizia locale che durante un servizio di controllo in corso in città hanno notato l'uomo. Cinquantaquattro anni, residente in città, è stato fermato e identificato.

La polizia locale ha constato che il 54enne aveva esagerato con l'alcol e per lui è scattata una denuncia per ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio, tutti reati punibili con una sanzione amministrativa che varia da 51 euro fino a 10mila. L'uomo è stato poi allontanato dalla piazza.