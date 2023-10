Mamma e figlio aggrediscono gli agenti e mandano due poliziotti in ospedale

Prima uno contro l'altro. Poi insieme contro gli agenti. Un uomo di 30 anni e una donna di 50, sua mamma, entrambi cittadini ucraini, sono stati arrestati domenica sera a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver mandato due poliziotti in ospedale.

Le volanti erano intervenute poco dopo le 21 in un appartamento di via Barrili, allo Stadera, dopo che alcuni inquilini avevano segnalato una violenta lite in corso nell'abitazione della famiglia. Al loro arrivo sul posto, però, gli agenti sono stati "accolti" dalla donna e dal figlio con calci e pugni, tanto che in due sono finiti in ospedale al San Raffaele con una prognosi di tre giorni. L'uomo e la madre, invece, sono finiti in manette.

La stessa sorte toccata un paio di ore dopo a un 34enne, cittadino del Sudan, che ha aggredito i poliziotti del commissariato Ticinese intervenuti per un'occupazione abusiva in via Saponaro. L'uomo, dopo aver spuntato contro gli agenti, ne ha colpito uno con un pugno alla nuca - per lui sette giorni di prognosi - ed è stato arrestato.