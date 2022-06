Accusata di falso e riciclaggio: inizia il processo per l'italiana a Zanzibar

Si svolge mercoledì mattina a Zanzibar (Tanzania) la prima udienza del processo a carico della milanese Francesca Scalfari e del marito Simon Wood, britannico. La coppia risponde di riciclaggio di denaro e falso. Il processo è stato rinviato per lutto incorso al giudice designato.

I due, che vivono a Zanzibar da 15 anni dove gestiscono un hotel, sono stati arrestati il 7 giugno. In precedenza vi era stato un contenzioso civile con una coppia di ex soci, anch'essi italiani, che si sarebbe comunque risolta con una restituzione di quote di maggioranza.

L'ambasciatore italiano in Tanzania, Marco Lombardi, ha visitato la coppia in carcere e sta seguendo il caso. Ai coniugi imputati è stato permesso di videochiamare il figlio di 11 anni, che vive in Italia.