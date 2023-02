Prodotti della Thun 'tarocchi': oscurati tre siti

Tre negozi con altrettante vetrine virtuali per vendere prodotti spacciati per Thun, ma che in realtà erano contraffatti. È quanto ha scoperto la guardia di finanza di Monza, che ha oscurato i siti, tutti con base in Turchia.

Gli shop online commercializzavano riproduzioni non autentiche del noto marchio, leader nei prodotti in argilla, tra cui il famoso 'angioletto'. Il tutto a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli di mercato. Le fiamme gialle hanno accertato come i tre venditori operassero senza autorizzazioni rilasciate dalla società fondata a Bolzano: i prodotti erano tutti delle copie contraffatte. In base a quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Monza, gli indirizzi Ip dei siti erano registrati presso uno stesso provider in Turchia.

Dopo gli accertamenti, il gip di Monza ha disposto che i siti www.penymoda.ru, www.lettonegozio.ru e www.thenewsale.ru venissero oscurati. I gestori sono accusati di contraffazione, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà intellettuale, falsificazione e alterazione del contenuto di comunicazioni e truffa.