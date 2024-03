Blitz armato all'agenzia viaggi: arrestato un 28enne

Pistola in mano e passamontagna sul viso. Sono entrati in azione così i tre malviventi che nel pomeriggio di lunedì hanno rapinato un’agenzia viaggi di Castellanza (Varese). Per uno dei tre presunti responsabili sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio; nei guai un 28enne tunisino già noto alle forze dell’ordine.

Tutto è successo intorno alle 18 di lunedì quando tre persone, tutte col passamontagna sul viso e uno armato di pistola (non è chiaro se vera o una riproduzione giocattolo), hanno fatto irruzione nell’agenzia. I malviventi hanno terrorizzato le dipendenti dello studio e tre clienti facendosi consegnare i telefoni; successivamente sono scappati a bordo di un’automobile.

Uno dei tre è stato intercettato, inseguito e arrestato dai militari del nucleo radiomobile. Per lui sono scattate le manette ed è stato accompagnato nella casa circondariale di Busto Arsizio.