Irruzione armata al bar: rapinatore con la pistola minaccia tutti e scappa coi soldi

L’irruzione arma in pugno, le minacce e la corsa col bottino. Rapina giovedì sera in un bar di via Costantino Baroni, in zona Gratosoglio a Milano. Il raid del bandito, che per ora ha fatto perdere le proprie tracce, è scattato verso le 20.

L’uomo, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, è entrato nel locale con il volto coperto e una pistola in mano e si è subito diretto verso la cassa. Puntando l'arma contro una dipendente, il bandito si è fatto consegnare 10mila euro che si trovavano proprio nel registratore e altri 5mila che erano conservati nel retro del bar.

Preso il denaro, l'uomo è uscito ed è scappato. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, era ormai già riuscito ad allontanarsi. Nonostante lo spavento, nessuno è rimasto ferito.