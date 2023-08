Rapina all'internet point: titolare preso a bottigliate, rubati 4 telefoni

L'aggressione per mettere le mani sul bottino. Le bottigliate per guadagnarsi la fuga. Rapina domenica sera in un internet point di via Padova, finito nel mirino di quattro uomini che sono riusciti a scappare con quattro cellulari, tre Samsung e un iPhone.

Il raid è scattato verso le 20.30, quando il gruppo è entrato nel locale iniziando ad aggirarsi con fare sospetto tra i computer. Quando il titolare, un egiziano 47enne, ha chiesto loro di uscire, è scattato il blitz. In due hanno immobilizzato il proprietario, tenendolo per le braccia, mentre gli altri due hanno arraffato i telefoni presenti in vetrina.

L'uomo ha anche cercato di inseguire i quattro, che per tutta risposta hanno scagliato alcune bottiglie di vetro contro di lui, che è poi finito al pronto soccorso del San Raffaele con una ferita al labbro inferiore e un dente rotto.

Nella notte un'altra rapina è avvenuta nel bar della stazione Milano certosa, in quel momento chiuso. Il proprietario, un 32enne cinese, dopo aver ricevuto l'alert dell'antifurto sul cellulare, ha raggiunto il locale ma è stato minacciato dai banditi, poi fuggiti. I malviventi hanno portato via la macchinetta cambia monete, con all'interno circa 3mila euro.