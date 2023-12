Lo rapinano con un abbraccio in piena Darsena a Milano: la tecnica

Un abbraccio e addio smartphone e 250 euro. È la rapina che ha subito un 27enne della Repubblica Dominicana a Milano. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì, in piazza 24 maggio, in Darsena.

Dalla denuncia che il ragazzo fa alla polizia si evince che la rapina è avvenuta con la tecnica dell’abbraccio. In pratica, l’uomo è stato circondato da tre uomini. Uno di loro lo ha abbracciato un po’ per immobilizzarlo, un po’ per distrarlo e poi il gruppo si è allontanato portandosi dietro il cellulare, nella cui cover c’erano 250 euro cash.

Alla vittima, capita la rapina, non è rimasto che chiamare la polizia. Sul caso indagano gli agenti della questura di Milano.