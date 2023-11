"Dammi i soldi": rapinatore in monopattino svaligia due farmacie in 10 minuti

Due colpi in dieci minuti. Sempre in monopattino. Doppia rapina in farmacia martedì a Milano, verosimilmente con la stessa firma. Il primo blitz è scattato alle 18 in viale Renato Serra, dove un bandito con scaldacollo tirato sul viso e guanti sulle mani ha fatto irruzione e ha ordinato al farmacista di consegnarli tutti i soldi presenti in cassa, 120 euro circa.

Raccolto il bottino, il malvivente - descritto come un italiano di corporatura "robusta" - è poi scappato a bordo di un monopattino facendo perdere le proprie tracce. Almeno fino alle 18.10, quando un secondo raid - praticamente identico - è avvenuto nella farmacia di via Pergine, distante meno di un chilometro. Anche in quel caso a entrare nel locale è stato un uomo col volto travisato e mani coperte, che ha detto la stessa frase: "Dammi immediatamente i soldi qui dentro". Preso il denaro, 150 euro, nuova fuga. Sempre a bordo di un monopattino.

Su entrambe le rapine indagano gli agenti della questura, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso. Appare abbastanza probabile che la mano dietro i colpi sia la stessa.