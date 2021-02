Darsena di Milano, 'rave clandestino' (anche senza mascherina) tra alcol, musica e balli

Un 'rave party' clandestino di circa un centinaio di ragazzi che si sono divertiti con qualche alcolico, musica e balli. È accaduto in Darsena a Milano, nella serata di sabato 27 febbraio, penultimo giorno di zona gialla in Lombardia.

"La notte ci appartiene, contro il coprifuoco - ha detto uno dei partecipanti all'iniziativa illegale -. State chiusi in casa, uscite per andare al lavoro, vi assembrate sui mezzi pubblici, nelle fabbriche e nei magazzini...". I presenti, quasi tutti molto giovani, si sono divertiti bevendo e improvvisando qualche ballo su tracce techno. Molti di loro non indossavano alcun dispositivo di protezione. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Milano, che a qualche ora dall'inizio del party risulta ancora sul posto. Nella zona per effettuare controlli anche alcuni agenti della polizia di Stato.

Almeno per i ragazzi che si sono presentati in Darsena per fare festa è quindi rimasto inascoltato l'appello del sindaco di Milano, Beppe Sala, che nella mattinata di sabato attraverso un video postato su Facebook, oltre ad annunciare maggiori controlli nel fine-settimana, aveva invitato i cittadini a un comportamento adeguato al momento, visto l'andamento della pandemia e l'allarme associato alle nuove varianti.