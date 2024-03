L’uomo con coltelli, balestre e un Revolver carico in casa

Il coltello in auto. Il resto dell’arsenale a casa. Un uomo di 52 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l’accusa di possesso illegale di armi dopo che in casa sua sono stati trovati una pistola, balestre e diversi coltelli.

Per lui i guai sono iniziati poco dopo le 17, quando è stato fermato dalla polizia in via Costantino Baroni. Dalla sua macchina è saltato fuori un coltello a serramanico, motivo per cui gli agenti hanno deciso di perquisire il suo appartamento.

Lì è stato trovato un Revolver a tamburo con dentro 6 proiettili, mentre altri 15 - di calibro 22 - sono stati scoperti in un altro cassetto. Nell’abitazione sono state anche sequestrate altre lame e delle balestre. Il 52enne, che ha precedenti per lesioni e percosse, è stato quindi dichiarato in arresto. La polizia sta ora conducendo delle analisi sull’arma, che pare sia stata fabbricata prima del 67, anno in cui è diventato obbligatorio registrare le pistole.