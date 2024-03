Sciopero dei mezzi Atm a Milano: a rischio metro, bus e tram

C'è uno sciopero dei mezzi Atm in programma a Milano. Per venerdì 22 marzo la metro, i bus e i tram dell'Azienda trasporti milanesi saranno a rischio. Si tratta dell'ennesima protesta che porterà disagi ai passeggeri e alla mobilità generale della città.

La protesta è stata proclamata dal sindacato Al Cobas come riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nella pagina dedicata agli scioperi. L'agitazione avrà carattere provinciale e riguarderà esclusivamente il personale Atm, che non era stato coinvolto nel recente sciopero per la Giornata internazionale per i diritti delle donne. Treni - Trenord e Trenitalia - saranno dunque regolari.

Lo sciopero durerà 24 ore ma l'Atm deve ancora comunicare le fasce orarie di garanzia. I disagi effettivi si comprenderanno soltanto venerdì 22 marzo stesso e dipenderanno dall'effettiva adesione del personale del gruppo Atm.