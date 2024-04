Sciopero generale: a Milano i lavoratori protestano in centro

Un presidio dei lavoratori e delle lavoratrici per chiedere più sicurezza sui luoghi di lavoro e una riforma fiscale che vada incontro alla grossa categoria dei dipendenti e dei pensionati. Giovedì 11 aprile, in occasione dello sciopero generale dei lavoratori (incluso il settore dei trasporti), i sindacati Cgil e Uil faranno un presidio di protesta in largo 11 settembre, di fronte alla Prefettura di Milano, alle ore 16.

I lavoratori e le lavoratrici si fermano per sollecitare il Governo, la Regione Lombardia, gli enti locali, le imprese ad attuare maggiori interventi con l'obiettivo di zero morti sul lavoro, maggiori investimenti sull'attività ispettiva e misure che escludano le aziende non regolari dai finanziamenti pubblici. Braccia incrociate anche per una giusta riforma fiscale a favore di lavoratori dipendenti, famiglie e pensionati attuando una vera lotta contro l'evasione fiscale. Cgil e Uil chiedono anche un nuovo modello sociale di fare impresa.