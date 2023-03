Picchetti ai cancelli: bloccati gli stabilimenti della logistica, ferme le spedizioni

Uscite e ingressi sbarrati. Spedizioni bloccate e camion fermi. Doppio picchetto martedì mattina fuori dai magazzini di due aziende che si occupano di logistica e trasporti.

Il primo "blitz", stando a quanto riferito dalla questura, è scattato verso le 10 davanti allo stabilimento Geodis di Francolino di Carpiano, nel Milanese. I manifestanti - circa 60, 70 persone, tutte appartenenti al sindacato Si Cobas - hanno improvvisato un blocco ai cancelli per protestare contro la mancata retribuzione dei colleghi di Landriano, nel Pavese. Inevitabili i ritardi nelle consegne - la società cura anche le spedizioni, tra le altre di Amazon -, con i lavoratori che hanno fermato tutti i tir in arrivo e in partenza dallo stabilimento. A monitorare il tutto le forze dell'ordine, anche se non vengono segnalati momenti di particolare tensione.

Situazione simile in via Cevedale a Milano, dove si trova una delle sedi di Bartolini. Oltre 150 persone, del sindacato Uil trasporti, hanno sbarrato gli ingressi con quattro mezzi, fermando le attività del magazzino. Anche lì camion costretti allo stop e spedizioni ferme.