Sciopero dei manutentori ferroviari: treni a rischio caos

Sciopero lavoratori della manutenzione delle infrastrutture di Rfi, rete ferroviaria italiana, oggi 13 marzo. L'agitazione è a livello nazionale ed è stata proclamata da Usb Arrività Ferroviarie e Cobas Ferrovie. Possibili disagi su tutte le linee nazionali. Lo sciopero durerà tutta la giornata lavorativa. I manifestanti, inoltre, si sono dati appuntamento alle 11 in piazza della Croce Rossa a Roma, sotto la sede del Gruppo Ferrovie dello Stato. I lavoratori del settore hanno deciso di scioperare contro l'accordo del 10 gennaio “la cui applicazione inciderà profondamente sulla vita, la dignità, la salute e sicurezza dei ferrovieri”, dicono le sigle.

L’obiettivo dei sindacati è quello di "chiedere la revoca (dell'accordo, ndr) e ribadendo la volontà di entrare direttamente in scena per la tutela dei propri legittimi interessi”. Secondo Usb Attività Ferroviarie l'accordo avrebbe dato un "colpo di spugna sul quadro storico del disagio lavorativo nel settore manutenzione infrastrutture, smantellando i residui pilastri contrattuali a tutela dei riposi giornalieri e settimanali, e consegnando a Rfi la più totale esigibilità di ultraflessibilità organizzativa: a costo economico zero e a tutto maggior danno delle condizioni di lavoro e della qualità complessiva delle vite delle persone lavoratrici interessate”.

Le sigle sindacali, quindi, scioperano oggi "per l’annullamento dell’accordo di settore, per il contrasto immediato a ogni ricaduta territoriale dei suoi contenuti, per l’avvio di una reale consultazione certificabile dei lavoratori interessati, per l’apertura di una concreta vertenza che rivendichi il ripristino effettivo delle tutele e dei diritti contrattuali e per migliori condizioni di lavoro e di vita per i lavoratori del settore”, si legge in una nota.