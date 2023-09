Spaccia dalla guardiola di piazza Duomo, arrestato un portiere

Spacciava cocaina dalla guardiola del palazzo di piazza del Duomo, dove lavora come portiere. Ma i poliziotti lo hanno incastrato e arrestato. È successo lunedì pomeriggio verso le cinque e mezza. Gli agenti della squadra mobile di Milano (sesta sezione) avevano intuito che, in quell'edificio, veniva effettuato smercio di sostanze stupefacenti, soprattutto nel tardo pomeriggio. Così si sono appostati nelle vicinanze del palazzo.

Il custode, un 33enne, stazionava all'esterno e si guardava intorno. Poi, notando gli agenti, è entrato rapidamente nel palazzo e si è diretto in fretta verso il locale portineria. I poliziotti lo hanno fermato e, insieme ai cani antidroga, hanno perquisito il gabbiotto. Dentro una scatola di lampadine, in un cellophane trasparente, c'erano 19 grammi di cocaina e varie bustine vuote. Inoltre, nel borsello del 33enne sono stati trovati 100 euro in contanti e, nelle tasche, altri 500 euro in un sacchetto di carta.

L'uomo, che ha alcuni precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato quindi arrestato per spaccio di droga e giudicato per direttissima.