Sorpreso in strada con 20 grammi di cocaina, arrestato

Mentre pattugliavano la zona, in via Carlo Marx a Quarto Cagnino, i poliziotti, alle due e mezza di venerdì pomeriggio, si sono imbattuti in un uomo di 35 anni, risultato poi con precedenti, e lo hanno controllati. Il 35enne aveva con sé 20 grammi di cocaina e 70 euro in contanti.

Gli agenti hanno quindi proseguito la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, trovando circa 200 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dello spaccio di droga. Il 35enne è stato arrestato.