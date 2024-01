Perseguita la ex e minaccia di ucciderla su whatsapp

Un 23enne - pregiudicato per stupefacenti - è stato arrestato per stalking a Segrate. Secondo quanto riportato dai carabinieri, l'uomo ha minacciato di uccidersi dopo essersi allontanato dalla propria abitazione.

Ma mentre era fuori casa mandava diversi messaggi via whatsapp alla ex fidanzata scrivendole in modo esplicito che avrebbe ucciso anche lei.

La donna ha così avvertito le forze dell'ordine che sono intervenute. La giovane era già stata vittima di atti persecutori. I carabinieri hanno rintracciato il 23enne e l'hanno bloccato. L'uomo è stato portato a San Vittore.