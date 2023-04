Tragedia in metro a Milano: morta una persona, treni fermi

Tragedia in metropolitana a Milano. Un uomo di cui per il momento non sono state rese note le generalità è stato travolto e ucciso da un treno della M1 (la "rossa") nella stazione De Angeli nella tarda mattinata di giovedì 20 aprile. Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, ma pare che si sia trattato di un gesto volontario.

Tutto è accaduto poco dopo le 12.30, come appreso da MilanoToday. L'impatto è stato devastante e i soccorritori, sul posto con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che stanno recuperando il corpo.

La linea M1 della metro è stata chiusa tra Pagano e Bisceglie, dove è stata sostituita da un servizio di bus che effettua le medesime fermate della stazioni intermedie; la linea è aperta nella tratta Sesto-Pagano-Rho.