Ubriachi fradici, dopo cena di classe distruggono le auto parcheggiate

Due studenti sono stati denunciati per aver danneggiato volontariamente alcune auto, al termine della cena di fine anno scolastico, sabato sera a Seregno (Monza). Con ogni probabilità in stato di alterazione dovuto all'alcol, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, hanno preso a pugni e manate gli specchietti delle macchine di via Vignoli, rompendoli per "divertimento".

A rintracciarli e bloccarli sono stati i carabinieri, dopo varie segnalazioni arrivate al 112 dai residenti della zona. Gli stessi abitanti dei condomini li hanno ripresi, ricevendo una sequela di insulti in risposta. Raccolte le prime testimonianze su quanto accaduto, infatti, i militari si sono messi alla ricerca del gruppetto che è stato rintracciato poco dopo in una via non troppo distante. La descrizione dei due ragazzi che avevano colpito le auto corrispondeva esattamente a quella fornita dai cittadini: uno biondo maglia bianca e pantaloni corti, l’altro moro, maglia nera e jeans chiaro. Entrambi mostravano evidenti segni tipici di chi è sotto l’effetto dell'alcol: andatura barcollante e loquacità con frasi sconnesse tra loro.

Il gruppetto di studenti é stato rintracciato poco dopo. Tra questi i due giovani responsabili dei danneggiamenti, un 18enne e un 19 enne di Casatenovo (Lecco) che sono stati denunciati.