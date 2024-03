Vetro nel pane dei bambini: indagato il produttore per Milano Ristorazione

Svolta nel caso dei pezzi di vetro trovati nei panini alle mense scolastiche tra fine febbraio e inizio marzo: la procura di Milano ha aperto un'inchiesta per commercio di sostanze alimentari nocive, condotta dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dalla pm isabella Samek Lodovici. Risulterebbe indagato il legale rappresentante dell'azienda produttrice del pane, nel frattempo ritirato dalle mense scolastiche.

Milano Ristorazione, la società comunale che gestisce le mense delle scuole milanesi, non risulta indagata. L'11 marzo ha cambiato il fornitore del pane, sostituendolo con grissini e pane bianco, a seconda delle fasce d'età. I carabinieri del Nas, a cui sono stati affidati gli accertamenti, avrebbero accertato che i pezzi rinvenuti erano di vetro, e non di plastica come inizialmente si era supposto.

La vice sindaca e assessora all'educazione Anna Scavuzzo, intervenendo l'11 marzo in consiglio comunale, aveva spiegato che erano in corso le ispezioni chieste da Milano Ristorazione nelle cucine per il caso più recente dell'insetto rinvenuto in un piatto, e che Palazzo Marino non si sarebbe espresso prima degli esiti. Gli esiti avevano poi "certificato" che le procedure seguite all'interno della cucina erano state corrette.

Fdi: "Vice sindaca si dimetta"

Immediata la reazione di Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino: "Ero stato il primo a lanciare l'allarme: chiedevo che, al netto delle indagini, la vice sindaca informasse adeguatamente le famiglie che i corpi estranei fossero vetro e di monitorare lo stato di salute dei bambini. Ora chiederemo da quanto tempo l'assessora avesse cognizione del report tramite Milano Ristorazione, perché sarà necessaria una riflessione collettiva su questo comportamento. Lei stessa dovrebbe valutare le dimissioni".