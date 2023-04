Violenta grandinata nel Milanese: le immagini

La giornata di giovedì 20 aprile a Milano e dintorni è stata caratterizzata dal maltempo. Come ampiamente anticipato dalle previsioni meteo, tanto che c'era l'allerta per rischio idrogeologico, sul territorio è caduta tantissima acqua. Non solo, in alcune zone, specialmente a Sud di Milano, c'è stata anche una copiosa grandinata che ha imbiancato le strade come fiocchi di neve. I comuni più colpiti dalla grandine sono stati Paullo (Milano) e Mediglia (Milano).

Video Nicole Pignarca, da Facebook