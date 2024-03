Quali case si comprano con gli stipendi milanesi: 24 metri quadrati per infermieri e operai

Un operaio può vivere in centro a Milano, ma in una casa di appena 12 metri quadrati. Un impiegato può invece permettersi un appartamento di appena 40 metri quadrati in periferia. Sono sempre più care e meno accessibili le abitazioni per i milanesi, soprattutto per quei lavoratori che negli ultimi 6 anni non hanno quasi visto aumenti in busta paga. I prezzi medi di vendita delle case si sono alzati a un ritmo molto più veloce rispetto agli stipendi. Sono anni che a Milano, a fronte di redditi pressoché stabili, le cifre degli immobili continuano a crescere.

Il contenuto è riservato agli abbonati.