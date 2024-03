Dossier Food & crac

Le ombre dietro al crac di Panini Durini e cosa rischiano i dipendenti

Milioni in fumo e rimpalli di responsabilità tra i soci e l'ex amministratrice delegata Maria Luisa Castiglioni (ex California Bakery). In mezzo una settantina di dipendenti sospesi dal lavoro e senza nessun ammortizzatore sociale