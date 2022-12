Così gli universitari sopravvivono al caro vita di Milano

“Se ceno fuori? No, quasi mai. Negli anni passati mi capitava anche di controllare l’app della mia banca per capire se potevo permettermi una birra oppure no”. Irene ha 24 anni e vive a Milano, dove studia ingegneria. Ha lasciato Lecce quando ne aveva 19: “All’inizio sono stata in una residenza universitaria e nel corso del mio primo anno ho ottenuto anche la borsa di studio, assegnata per...

Il contenuto è riservato agli abbonati.