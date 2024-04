A2a: 120 milioni di euro per la genitorialità e il supporto ai figli

A2A rafforza i piani di welfare a beneficio dei propri dipendenti con il progetto "A2A Life Caring", un piano a supporto della genitorialità che prevede investimenti per 120 milioni di euro fino al 2035. Stando al Rapporto ‘La natalità e le sfide della genitorialità in Italia: il ruolo delle aziende per un nuovo modello di welfare sostenibile’, realizzato dall’Università Bocconi con il supporto del gruppo, la fecondità è al minimo storico e nel 2080 i cittadini italiani scenderanno fino a 45,8 milioni.

"Il crollo demografico è una delle sfide più urgenti e complesse che l'Italia deve affrontare”, osserva l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini. “Anche su questo tema siamo consapevoli che le aziende hanno una responsabilità sociale a cui non possono sottrarsi”. Da qui, lo stanziamento “per sostenere i nostri colleghi nel percorso di crescita dei propri figli, o nei loro progetti futuri di genitorialità. Ad esempio - aggiunge - abbiamo previsto un contributo annuale fino a 3.250 euro per i primi 3 anni di vita del bambino". Il programma "A2A Life Caring" nasce da un accordo con le rappresentanze sindacali e si sviluppa lungo tre direttrici: Tempo, Supporto economico e Cultura. Per tutte le mamme è previsto un mese di maternità retribuito al 100% e per i neopapà lo stesso. Il Gruppo inoltre contribuirà alle spese sostenute dai dipendenti per servizi relativi all'istruzione dei figli - come libri, tasse scolastiche, asili nido, baby sitter - differenziate per fasce di età e fino al compimento dei diciotto anni. Per favorire la diffusione di un nuovo approccio al tema della conciliazione vita-lavoro, senza precludere la crescita professionale, A2A ha definito percorsi di sensibilizzazione rivolti al management e ai neo-genitori.