Atm potrebbe gestire una metro e alcuni bus di Parigi

Atm prova a sbarcare a Parigi: parteciperà alla gara per la gestione della linea 18 del Grand Paris Express, una metropolitana automatica, e per la gestione di alcune linee di bus operanti nella cosiddetta 'petite couronne', l'hinterland della capitale francese. Per chi ne è avvezzo, i dipartimenti di Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) e Val-de-Marne (94). Lo rende noto l'azienda in una nota.

Per quanto riguarda i bus dell'hinterland, Atm ha presentato la propria offerta come soggetto autonomo nelle scorse settimane. Per la linea 18 del Gpe, invece, lo farà prossimamente in associazione temporanea d'impresa con Egis, leader francese nelle infrastrutture di trasporto. La linea 18, in costruzione, sarà attiva tra il 2026 e il 2030 e collegherà il Comune di Versailles con l'aeroporto di Orly.

Atm gestisce metropolitane automatiche a Copenhagen (dal 2008, prima con due linee, poi con altre due), a Milano (dal 2013 con la M5 e successivamente anche con la M4) e a Salonicco.