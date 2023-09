Il nuovo negozio Bershka è super tecnologico

Riapre Bershka in corso Vittorio Emanuele II con un design nuovo, curato dallo studio di architettura Oma. L’obiettivo è l’omnicanalità: uno spazio che unisce l’esperienza d’acquisto online a quella fisica, grazie alla ridefinizione degli spazi che mettono al centro i servizi e la tecnologia. Il punto di vendita si sviluppa su un’area di 1.870 mq distribuiti su tre piani.

Per unire tutte le esigenze estetiche e di design è stato scelto lo studio di architettura Oma, noto per aver lavorato a costruzioni come la Fondazione Prada, la Casa da Musica in Portogallo e la Seattle public library. A dare input al progetto lo studio condotto dal think tank Amo.

Bershka punta sulla tecnologia

Il negozio è suddiviso in sette aree a partire dalla fitting lounge, con una serie di camerini collettivi in cui è possibile provare i capi in gruppi da quattro persone, grazie alle altrettante stanze interne. L’azienda punta sulla condivisione e su quel concetto di “instagrammabile”, trasformando l’esperienza del fitting in sharing con amici e amiche e, perché no, momento ideale per scattare qualche foto per i social. Qui Bershka introduce la tecnologia Rfid: entrando nel camerino il sistema rileva direttamente i capi che sono stati prelevati e, attraverso il touch screen, è possibile chiedere taglie o colori diversi e farsi suggerire gli outfit.

Il sistema Rfid è stato introdotto anche in quelli che vengono chiamati fast fitting, l’area prova collocata al terzo piano, che rileva il numero di prodotti dando ai clienti autonomia di scelta. In questo modo è anche possibile ridurre al minimo i furti. Nel negozio è presente un’area multifunzione, una sorta di spazio relax con un grande schermo che proietta contenuti digitali. Non mancano anche fast e slow checkout per permettere ai clienti di scegliere se pagare autonomamente o con commesso.

Le limited edition

In occasione dell’opening, Bershka lancia l’edizione limitata Ral7000studio x Bershka, calzature made in Italy elaborata con il collettivo italiano Ral7000studio. Una seconda capsule collection si chiama Generation Bershka ed è stata realizzata per il 25esimo compleanno del brand.