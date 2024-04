Il cinema di Milano che diventerà per metà supermercato

Metà cinema, metà supermercato. È così che riaprirà il cinema Plinius, dopo avere chiuso per ristrutturazione a marzo. La riapertura è prevista, al momento, per agosto, ma il multisala perderà una parte delle sale cinematografiche. Secondo i bene informati, ne rimarranno tre, più confortevoli di adesso, e il resto dello spazio diventerà un punto vendita della catena tedesca Aldi.

Il Plinius è uno dei cinema storici di Milano. Si trova in viale Abruzzi e fu aperto nel 1936 con capienza di 2mila posti. Secondo la tradizione più accreditata, vi si esibì Totò per la sua "prima" nel nord Italia. Ristrutturato nel 1997, divenne a cinque sale per le prime visioni. L'ultima sala fu aggiunta nel 2006.

Durante la ristrutturazione, i dipendenti sono stati collocati presso il multisala Le Giraffe (Paderno Dugnano), di proprietà della stessa famiglia che gestisce il Plinius.