Dolce e Gabbana sponsor di Palazzo Reale: oltre 400mila euro

Dolce e Gabbana sponsorizzerà Palazzo Reale. Il Comune di Milano ha infatti approvato la proposta di sponsorizzazione arrivata dalla 'maison' di moda a fine febbraio, che ha risposto a due distinti avvisi pubblici per la valorizzazione di Palazzo Reale. L'importo complessivo della sponsorizzazione è di 428.900 euro, sommando le due cifre di 156.500 e 272.400 euro. Lo si apprende dalle pubblicazioni nell'Albo Pretorio del Comune di Milano.

La sponsorizzazione meno onerosa è finalizzata alla pubblicazione del volume "Eugene de Beauharnais, vicerè d'Italia nella Milano Napoleonica", dedicato a Palazzo Reale, che raccoglie una serie di contributi scientifici scritti da storici sul tema, e a movimentazioni e restauri di opere e arredi storici. In particolare, saranno trasferiti a Palazzo Reale arredi da restaurare e altri arredi e opere provenienti da Palazzo Litta, Palazzo Cusani e dal deposito ministeriale di Morimondo.

L'altra sponsorizzazione, quella dal valore maggiore, riguarda invece il potenziamento dell'impianto elettrico di sale espositive del "piano nobile" e la progettazione, realizzazione e installazione di un nuovo bancone multifunzionale, per la biglietteria e lo store interno, da collocare nella "grande anticamera" di Palazzo Reale.

Il ritorno d'immagine

La contropartita? Nel primo caso il logo Dolce&Gabbana sul volume da pubblicare e la citazione del brand sui materiali di comunicazione e i pannelli esplicativi della mostra 'Tesori Riflessi', che esporrà gli arredi e le opere oggetto della sponsorizzazione. Nel secondo caso, l'utilizzo di spazi di Palazzo Reale per organizzare serate riservate a clienti e partner (6 serate per visite private delle mostre e altre 6 serate per visite private delle mostre e utilizzo della Sala Otto Colonne per cene e cocktail).