Siamo stati nel nuovo negozio Ikea di Merlata Bloom, ispirato (anche) agli umarell

Cascina Merlata è un quartiere in divenire dove progettare (e immaginare) il futuro è un'attività all'ordine del giorno. Qui Ikea ha inaugurato il 12 aprile un nuovo Plan & Order Point a Milano, all’interno di Merlata Bloom. Si tratta di 230 metri quadrati dove poter trovare ispirazione nelle istallazioni presenti, ricevere consulenze personalizzate e farsi guidare in vere e proprie progettazioni.

Parola d'ordine: accessibilità. Il fulcro di tutto è proprio il luogo che ospita questo nuovo negozio Ikea. Cascina Merlata infatti è un'area in totale sviluppo, in cerca di soluzioni sia per lo studente che trova il suo spazio per la prima volta in città che per la signora che vuole la nuova cabina armadio (a un prezzo accessibile) e per chi compra la sua prima casa.

In occasione dell’apertura, all'interno della food court di Merlata Bloom è stato presentato uno speciale allestimento dedicato proprio alla prima casa, tema centrale anche dell'imminente mostra-evento “1st”, con cui Ikea sarà presente alla Milano Design Week, dal 15 al 21 aprile.

Le idee d'arredo prendono spunto e si immedesimano con la vita quotidiana dei milanesi, anche per chi mette a disposizione la sua abitazione per affitti brevi con soluzioni multifunzionali.

"Ci siamo ispirati, ci spiegano durante il tour del nuovo negozio, anche all'umarell. Questo perché Cascina Merlata è un quartiere che non è ancora finito e che si costruirà. Chi è il personaggio per eccellenza di Milano? L'umarell. Ci siamo immaginati questo signore che ha fatto la sua progettazione ma il cantiere è ancora nella sua testa. C'è una parte costruita e una sempre in divenire".

Come funziona il nuovo punto Ikea

Con il supporto dei co-worker, sarà possibile ordinare e acquistare attingendo dall’intero catalogo online di mobili e accessori Ikea, scegliendo la modalità di consegna più comoda e a impatto zero, grazie a una flotta di 50 veicoli elettrici che garantiscono in città il 100% delle consegne al piano in modalità zero emissioni. A questo, si aggiunge la possibilità per i clienti di scegliere al momento del proprio ordine sul sito ikea.it, il servizio di consegna tramite cargo bike per ordini fino a 25 kg, grazie alla collaborazione con So.De, il primo delivery solidale e sostenibile di Milano.

"Sappiamo quanto i milanesi amino i nostri prodotti e siano sempre alla ricerca di soluzioni belle, accessibili e personalizzate, che gli permettano di risparmiare tempo, energia e risorse. Ecco perché siamo davvero felici di avvicinarci a un'area di forte sviluppo residenziale come quella di Cascina Merlata, ma anche di andare incontro ai consumatori grazie a una politica di riduzione prezzi su moltissimi dei nostri prodotti" dichiara Monica Corsini, area manager Ikea Milano.

Da sempre l’azienda non solo vuole ispirare i propri clienti con soluzioni accessibili, ma si impegna anche ad avere un impatto positivo anche nelle comunità in cui opera. In occasione di questa nuova apertura, Ikea Italia supporterà Fondazione Tog, realtà no profit che offre percorsi di riabilitazione per bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse, attraverso la donazione di arredi per il FAB-LAB, un’officina di fabbricazione digitale che progetta e realizza ausili su misura di aiuto all’attività terapeutica.