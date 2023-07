Uber Eats licenzia 49 lavoratori: la manifestazione davanti alla sede

Uber Eats chiude in Italia: c'è una procedura di licenziamento collettivo per 49 lavoratori di Milano, e i sindacati si mobilitano per trovare una soluzione alternativa. Nidil Cgil, la categoria che rappresenta i lavoratori atipici, ha indetto un presidio per il 5 luglio davanti alla sede di Uber Eats, in via Forcella 13 a Milano, alle 10.30 di mattina.

Nidil Cgil protesta per il fatto che la procedura di licenziamento è stata inviata soltanto a Filcams, Fisascat e Uilcom, ovvero le organizzazioni sindacali del terziario, "non tenendo minimamente in considerazione le migliaia di riders che lavorano tramite la sua piattaforma", come si legge in una nota. "Nonostante le nostre richieste - prosegue Nidil Cgil - la società ha rifiutato di invitarci al tavolo di confronto; per questo, in concomitanza con il primo incontro fra le società e le categorie del commercio, abbiamo indetto un presidio davanti alla sede di Uber Eats con l'intento di fare pressioni affinché la società ampli il tavolo di trattativa".