Apre l'hotel dove sembra di essere nel 1970 (fino a 900 euro a notte)

Un vero e proprio tuffo negli anni Settanta: legno, colori caldi, telefoni rétro, il biliardo, il giradischi. In seguito all'annuncio dell'espansione di Max Brown Hotels in Italia (ne avevamo parlato qui), Max Brown Missori è ora ufficialmente aperto. Con questa nuova inaugurazione, il brand - parte del gruppo di boutique hospitality Sircle Collection - gestisce oggi 6 strutture europee, tra cui Amsterdam, Vienna, Düsseldorf, Berlino e Milano.

Il nuovo boutique hotel dispone di 64 camere che "variano dall'accogliente "tiny" alla spaziosa "extra large"", tutte "progettate nel minimo dettaglio per offrire un armonioso equilibrio tra comfort ed estetica giocosa, a delle tariffe vantaggiose per gli ospiti. In ogni camera si trovano dettagli di alta qualità, come bollitori colorati SMEG, giradischi Crosley e telai del letto prodotti appositamente per l’hotel in plastica riciclata", si legge in una nota della proprietà.

Max Brown: le tariffe e le opere d'arte

Le tariffe per stanza variano tra 200 a 400 euro a notte, a seconda dei periodi di alta/bassa stagione o in concomitanza di particolari eventi. Durante il Fuorisalone, però, possono anche superare 900 euro per notte.

"Grazie ad un elegante processo di restyling della struttura originale (un vecchio hotel milanese) a cura del designer Saar Zafrir e del design team di Sircle Collection, le aree comuni sfoggiano un sofisticato tocco di design ispirato agli anni '70 e un’attenta selezione di elementi vintage. Il divano Togo, il tavolo da biliardo d’epoca, e una collezione di ricercati coffee table books impreziosiscono gli ambienti", prosegue la nota.

"L'area comune dell'hotel accoglie i suoi ospiti con un'atmosfera calda, trasformandosi in uno spazio animato e conviviale, immaginato per socializzare, rilassarsi o lavorare. In aggiunta, un elegante bar con elementi di arredo originali d’epoca, come ad esempio il bancone in legno, è aperto durante tutto il giorno per soddisfare le esigenze degli ospiti dell'hotel. Nella sede di Missori si respira tutto ciò che Max Brown rappresenta, un’incantevole e allegra dimora per i viaggiatori desiderosi di vivere la vita in città come un vero e proprio local. È un lavoro di squadra; siamo qui per creare esperienze memorabili per ognuno dei nostri ospiti", conclude lo scritto.

Nell'hotel sono esposte opere di Emanuele Napolitano, Rossano Liberatore e Enrico Nagel. Il piano terra è stato concepito come spazio espositivo. Qui, una serie di mostre temporanee invita a scoprire il lavoro di nuovi artisti. In occasione dell’apertura e fino a marzo, sono esposte opere dalla collezione privata di Palazzo Monti, residenza d’artista e centro culturale Bresciano, firmate da Jean-François Le Minh e Ricardo Partida.