Ortomercato: i lavori da 600 milioni proseguono, sarà tutto nuovo nel 2025

Entro il 2025 l'Ortomercato di via Lombroso cambierà completamente volto, dopo la riqualificazione integrale, e diventerà il più importante hub italiano di prodotti alimentari freschi: dalla frutta alla verdura, dal pesce alla carne, dai fiori ai formaggi. Lo ha detto Cesare Ferrero, presidente e amministratore delegato di Sogemi Spa (la società che gestisce i mercati generali), durante la presentazione dei dati sul recupero di eccedenze alimentari.

L'investimento per la riqualificazione è di circa 600 milioni di euro, di cui la metà fondi pubblici erogati per gli investimenti in infrastruttura. Le prime nuove piattaforme logistiche sono state consegnate a febbraio del 2023, mentre a primavera del 2024 sarà inaugurato il primo padiglione ortofrutta della struttura, con 102 punti vendita e 160 baie di carico, per un totale di 22mila metri quadrati di vendita.

Le due piattaforme impiegheranno a pieno regime 400 addetti e rivoluzioneranno i processi di movimentazione e stoccaggio della merce all'interno del mercato, sostituendo i vecchi edifici realizzati nel 1965 e l'attuale e obsoleta attività logistica. È l'epilogo di un percorso di progettazione, cantierizzazione e costruzione iniziato nel 2019.