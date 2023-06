Sviluppare le politiche pubbliche utilizzando i dati della telefonia mobile

Leggere e interpretare le presenze e i flussi di turisti e cittadini nei principali territori della Lombardia grazie ai dati della rete mobile. Polis-Lombardia e Vodafone Italia presentano una ricerca sperimentale che si pone l’obiettivo di sviluppare al meglio le politiche pubbliche sul territorio, di creare nuovi servizi a valore aggiunto e di orientare gli investimenti, nel pieno rispetto della privacy. La ricerca è stata presentata nel corso dell’incontro Politiche data-driven del 19 giugno al Belvedere Jannacci del Palazzo Pirelli, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Regione Attilio Fontana, il Presidente di Vodafone Italia Pietro Guindani, il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Giacomo La Sorella, il professor Giovanni Azzone e il professor Gian Carlo Blangiardo.

La tecnologia impiegata nelle analisi è Vodafone Analytics, soluzione di Big Data di Vodafone Business Italia che consente di analizzare i dati sull'attività della rete di telefonia mobile di Vodafone e di ricavare, nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy, analisi e informazioni su presenze, mobilità e flussi della popolazione riferite all’intero universo delle utenze di telefonia mobile.

Durante l’incontro sono state presentate tre specifiche analisi condotte utilizzando i Vodafone Analytics: City users, presenze turistiche in Lombardia e traffico sulla Via Olimpica lombarda (Milano – Bormio – Livigno).

Queste lavorazioni sono state ottenute grazie ad algoritmi realizzati da Vodafone con la start-up innovativa Motion Analytica, che si occupa di data science in ambito mobilità, e secondo modellizzazioni ed indicatori definiti da PoliS-Lombardia con il Politecnico di Milano e con un qualificato gruppo di lavoro tecnico-scientifico, che accompagna le diverse fasi di elaborazione, dalle definizioni iniziali al controllo dei risultati ottenuti.

Il progetto “City users” analizza i dati di Milano (fino al livello dell’Area Censuaria), degli altri Comuni capoluogo di provincia in Lombardia e dei Comuni della Città metropolitana, per realizzare una fotografia delle quantità, delle caratteristiche demografiche (età e genere) e delle provenienze per le persone che si recano in città ogni giorno: da dove arrivano, in quale fascia oraria, da che direttrice di spostamento e per quale durata di permanenza, sempre nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Il progetto Turismo approfondisce presenze, provenienze, tempi di permanenza e dati demografici sintetici (età e genere) per le diverse categorie di visitatori presenti in 200 aree della Lombardia con particolare vocazione turistica.

Il progetto Via olimpica lombarda analizza le caratteristiche del traffico sul percorso stradale da Milano a Bormio e Livigno, nelle diverse fasce orarie, suddividendolo in diverse tratte.

I dati analizzati nei diversi progetti si riferiscono ad un periodo che ad oggi va dal 1° dicembre 2021 al 30 aprile 2023.

Un approccio basato sull’analisi dei dati permetterà al territorio di acquisire un significativo valore aggiunto per sviluppare e migliorare servizi, business e stili di vita.

I dati resi disponibili su dashboard e report periodici saranno fruibili dai territori nell’ambito del Digital Lab di PoliS-Lombardia, luogo fisico e virtuale dove è possibile ottenere ed elaborare i materiali a supporto delle iniziative di carattere istituzionali di sviluppo dei territori.

“L’evoluzione tecnologica che inevitabilmente tocca ogni ambito della nostra quotidianità – ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, – non può, in alcun modo, prescindere dalla conoscenza e della lettura dei dati. Il progetto che ci viene illustrato oggi assume dunque un significato importante e quanto mai attuale anche per chi, come l’istituzione Regione Lombardia, deve assumere decisioni strategiche che impattano sull’intera cittadinanza. Se davvero vogliamo percorrere la strada della sostenibilità, sia essa ambientale che economico-produttiva, come previsto dal Programma Regionale di Sviluppo della nostra Giunta, l’approccio ‘data driven’ diventa una chiave di letture utile e dalla quale non si può prescindere”.

“Grazie a Vodafone Analytics – dichiara Pietro Guindani, Presidente di Vodafone Italia - le Pubbliche Amministrazioni possono contare su un nuovo strumento, che consente di supportare il disegno e lo sviluppo delle politiche per il territorio a partire dai dati generati sulla rete radiomobile. I big data della piattaforma Vodafone Analytics, aggregati e resi anonimi nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy, arricchiscono e completano i dati delle rilevazioni statistiche ufficiali e trovano applicazione in vari ambiti, dalla pianificazione del trasporto pubblico locale al monitoraggio dei flussi turistici.

La collaborazione con PoliS-Lombardia conferma l'impegno di Vodafone a supportare le Pubbliche Amministrazioni nel processo di trasformazione digitale per il miglioramento dei servizi a cittadini e imprese”.