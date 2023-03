Sabato 25 marzo apre il meraviglioso campo dei tulipani a Vimodrone

La primavera è alle porte e da Agricola delle meraviglie a Vimodrone è quasi tutto pronto per la meravigliosa fioritura di ben 300.000 coloratissimi tulipani!

Il campo si presenta come un'oasi incantata dove dimenticarsi della frenesia e del cemento cittadino.

I visitatori, esattamente come si fa nei Paesi Bassi da diversi anni, possono partecipare a una raccolta in campo denominata 'you pick'.

"Sarà un luogo - scrivono i suoi ideatori - dove godere della bellezza della natura, dove potersi rilassare e, naturalmente, raccogliere i tulipani.

Una preziosa occasione anche per avvicinarsi al mondo della biodiversità e sensibilizzare al rispetto del verde".



La quarta edizione del maxi giardino fiorito è un progetto dell’azienda florovivaistica Garden Steflor.

Durante la settimana di Natale sono stati piantati, su un campo di 40mila metri quadri, ben 300mila bulbi di 50 diverse varietà destinati a diventare degli splendidi tulipani, che si potranno ammirare e cogliere dall'ultima settimana di marzo (in base alla fioritura). La novità di quest’anno? La piantumazione è avvenuta letteralmente A ONDE, sarà come essere in un mare costituito da migliaia di colori come un vero arcobaleno!

Non mancheranno le zone “instagrammabili” con allestimenti studiati ad hoc per realizzare degli scatti a dir poco mozzafiato.

Sul sito è già possibile procedere all’acquisto degli Agripass salta la fila e di tutte le attività-laboratori green annesse che si terranno a partire dal 1 aprile 2023.

Ogni weekend vi saranno eventi dedicati a grandi e piccini come musica live, Balli tradizionali Olandesi, intrattenimento ed una specifica zona food per fare un break in assoluto relax tra i magnifici fiori del campo.

Data assolutamente da non perdere sarà il 23 aprile, una vera e propria sfilata tra i tulipani con bellissime modelle che indosseranno abiti da sposa e da cerimonia accompagnate da piccole damigelle. Non mancheranno i numerosi stand a tema “Matrimonio” per farvi scoprire tutti i dettagli su come rendere il giorno più bello della vostra vita a dir poco perfetto.

Per quanto riguarda i costi per accedere al campo sono i seguenti:

Acquistando ONLINE l’AGRIPASS (Salta Fila) Il costo è di € 7,00 a persona.

Ogni Agripass include l’ingresso al campo in un giorno a vostra scelta e la raccolta di 3 Tulipani.

Invece IN SEDE, presso il campo in via Pio la Torre, 9 a Vimodrone (MI) € 7,00 a persona dal lunedì al venerdì.

€ 8,00 a persona Sabato, Domenica e Festivi.

Ogni Agripass include l’ingresso al campo e la raccolta di 3 Tulipani a testa.

I bambini fino a 3 anni e le persone con disabilità non pagano ed accedono gratuitamente.

Il campo sarà aperto con i seguenti orari: dalle 9:00 alle 19:00 – ultimo ingresso al campo alle ore 18:30.

"In caso di pioggia - precisano gli organizzatori - il campo rimarrà aperto, consigliati una giacca impermeabile e stivaletti. I cani possono entrare, ma devono essere portati sempre al guinzaglio.



Passeggini e carrozzine possono accedere al campo ma bisogna tener conto che si tratta comunque di un terreno agricolo dove può essere difficoltoso attraversare i filari".