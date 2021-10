Open day alla nuova area Feltrinelli Comics & Games in Piazza Piemonte a Milano

Nuova area Feltrinelli Comics & Games in Piazza Piemonte a Milano: un tempio della cultura italiana ha aperto le porte al gaming e alla narrativa fantasy e, da raro esempio in tutto il mondo, in pochi mesi è diventato un format di successo premiato dal pubblico che è stato già replicato in alcuni store laFeltrinelli a Torino, Genova, Roma e Palermo.

Già teatro di svariati eventi dal vivo e in streaming coprodotti con Lucca Comics & Games - dalle presentazioni e le anteprime di giochi di ogni tipo, fumetti e manga, agli eventi di charity legati al mondo del gioco di ruolo o gli show match esport con diversi gaming influencer e team di giocatori professionisti - lo spazio torna protagonista di uno speciale Open Day in programma mercoledì 20 ottobre presso lo spazio Feltrinelli Comics & Games di Piazza Piemonte a Milano.

Sarà un’occasione d’incontro aperto a tutti gli appassionati per festeggiare insieme la buona riuscita di un progetto davvero ambizioso, un unicum a livello nazionale e internazionale in grado di unire il gioco digitale e quello fisico insieme al mondo fantasy e alla letteratura disegnata, per regalare quella magia che solo le passioni sanno dare.

Basterà fare un salto all’Open Day del 20 ottobre per rendersene conto: già dalle ore 17.30, il noto illustratore e autore Paolo Barbieri darà il benvenuto firmando di persona l’inedito manifesto che ha recentemente dedicato all’edizione 2021 di Lucca Comics & Games. A seguire, dalle 18.30, lo speciale firma copie del libro Seitu (Feltrinelli Comics) di Quasirosso, aka Giovanni Esposito, nuovo punto di riferimento per il fumetto italiano.

Nel frattempo, in programma anche tantissime partite con svariati giochi in scatola firmati Asmodee, per imparare ogni segreto grazie ai consigli di abilissimi giocatori. Ma non solo: tutti gli amanti di miniature potranno dilettarsi in una lunga sessione di pittura con il supporto e i suggerimenti degli esperti di Cosmic Group e Miniacs, per vivere l’esperienza dal vivo guidati da mani esperte direttamente in store.