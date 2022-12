Il raduno più numeroso di Babbi Natale a Milano: la Babbo Running

Una corsa - o passeggiata - di Babbi Natale con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sientifica contro i tumori pediatrici. A Milano torna la Babbo Runnig, la 5 chilometri organizzata da Italia Runners Sporting Club, società sportiva dilettantistica senza finalità di lucro, che nasce con lo scopo di promuovere l’attività dell’atletica leggera, in particolare la disciplina del running.

"La nostra mission - scrivono i promotori sulla pagina dell'evento - è quella di avvicinare persone di ogni età all’attività motoria, la quale incide in maniera significativa sul benessere psico-fisico, valorizzandone il ruolo come strumento fondamentale di prevenzione della salute e promuovendone i valori sociali per migliorare lo stile e la qualità della vita. Concepiamo la disciplina del running in modo unico: le manifestazioni ludico-motorie a cui offriamo supporto tecnico non si occupano solo di sport, ma anche di sensibilizzazione. L’intento è quello di far vivere una giornata di movimento all’aria aperta e creare un momento di socializzazione, condivisione e solidarietà attraverso l’attività sportiva".

Il percorso della Babbo Running