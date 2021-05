Lunedì 3 maggio Base riapre le porte al pubblico. Dopo mesi di chiusura, il cortile di via Bergognone 34 torna a essere luogo d'incontro aperto alla città: una piazza abitata dove studiare, lavorare o ritrovarsi anche per uno spritz al tramonto o un brunch domenicale. Sarà di nuovo possibile, come scrivono gli organizzatori "tornare a vivere il cortile per studiare e incontrarsi, anche per una colazione al sole, uno spritz al tramonto o un brunch domenicale nella grande piazza abitata dell'ex Ansaldo."

Burò, lo spazio per i creativi

Non solo: all'interno dello spazio ci sarà il Burò, pronto ad accogliere professionisti delle industrie creative e culturali per far nascere connessioni, progetti e amicizie, ma anche Learning Rooms e Learning Labs con workshop e corsi per acquisire e ampliare conoscenze e competenze. Continuerà inoltre "Playground", il palinsesto digitale e fisico fatto di conversazioni, approfondimenti e residenze per sperimentare il mondo che verrà.

Tante le novità in arrivo per la programmazione estiva: dalla prima edizione del festival "Farout" agli appuntamenti di Stabilimento Estivo che animeranno gli spazi di Base fino a settembre.

I prossimi appuntamenti

Tra i prossimi appuntamenti da segnalare: giovedì 6 maggio alle ore 18 sarà possibile seguire la diretta Facebook L’esperienza del vuoto con Andrea Loreni, l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze che nel suo percorso di ricerca ha unito lo Zen e il funambolismo, quali strade privilegiate di acceso all’autenticità artistica ed esistenziale. Nel suo percorso di ricerca, Andrea unisce lo Zen e il funambolismo, quali strade privilegiate di acceso all’autenticità artistica ed esistenziale.

Andrea ha camminato sopra l’acqua o immerso nel verde delle montagne. Ha percorso chilometri su un cavo teso nei cieli di numerose città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Venezia, Firenze, Genova, Brescia, Trieste, e all’estero camminando nei cieli della Svizzera, della Serbia, in Israele, in Thailandia e sopra il lago del tempio Sogen-ji in Giappone.