Piano City, svelate le date del 2023. E tornano i concerti nelle case private

Torna, a maggio, il festival Piano City Milano, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini. E, dopo tre anni, tornano i concerti nelle case e cortili privati. Nel 2020, 2021 e 2022 non era stato possibile organizzarli a causa della pandemia covid. Soltanto una volta, nel 2020, la rassegna si è svolta interamente in streaming, ma le successive edizioni hanno comunque sofferto di alcune limitazioni. Nel 2023, la rassegna si svolgerà dal 19 al 21 maggio. E gli spazi domestici e i cortili privati torneranno a trasformarsi in luoghi d'incontro e di concerto.

Nel corso degli anni, Piano City ha presentato più di 3.200 concerti in 400 luoghi di Milano e di altri Comuni lombardi. Vi hanno preso parte più di 3.800 artisti. Tra le iniziative particolari di Piano City, oltre ai concerti nelle case e nei cortili, le 'maratone notturne' fino all'alba (Piano Night) e i concerti all'alba in parchi cittadini.

Nel 2021, tra l'altro, proprio durante Piano City è stato 'svelato' il palcoscenico del Teatro Lirico rinnovato, non ancora ultimato completamente in quel momento. Tra i luoghi più particolari in cui il festival ha portato la musica (e il pubblico), le case circondariali, gli ospedali, il bosco di Rogoredo, il centro accoglienza richiedenti asilo.