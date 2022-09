A Milano arriva la foresta urbana in movimento. Domenica 2 ottobre 2022 la città sarà infatti il palcoscenico di una grande biciclettata sui temi della sostenibilità ambientale e della mobilità urbana. I'M (NOT) A TREE #freedomofmovement, una performance partecipativa ideata dall'artista Giuseppina Giordano in occasione della Milano Green Week. La manifestazione vedrà sfilare per le strade 200 cittadini, volontari e associazioni invitati a trasportare alberi e piantine forestali sulla bici per dare vita a una foresta urbana in movimento. All'evento aderiscono numerose associazioni impegnate negli ambiti dell'ecologia e del sociale tra le quali Genitori Antismog. La biciclettata partirà alle 10.30 da sei punti diversi della città.

A ogni partecipante verrà regalata una pianta forestale certificata da trasportare durante la biciclettata. A fine evento potrà scegliere se tenerla in vaso e piantarla in abitazione privata, donarla a una delle associazioni coinvolte, oppure custodirla fino a sabato 12 e domenica 13 novembre e in questa data consegnarla a Forestami - presso Cascina Nascosta o Parco Nord - che si occuperà di metterla a dimora durante la prossima stagione agronomica (tra novembre e marzo) secondo i progetti di forestazione del territorio della grande Milano. A guidare i diversi gruppi saranno alcune biciclette trasformate in sculture itineranti, dotate di una struttura ramificata ricoperta di fiori di calendula, progettata e realizzata da Giuseppina Giordano ispirandosi al tessuto stradale della città di Milano.