La sostenibilità è urgente anche nel mondo della moda

Acqua Foundation e LVRSustainable (LuisaViaRoma) presentano la seconda edizione di Imaginarium, appuntamento dedicato al tema della sostenibilità nel mondo del fashion, dell’arte e e del design che si terrà il 13 settembre dalle ore 17,00 presso la Fondazione Riccardo Catella, in via Gaetano de Castillia, 28 a Milano.

Il cambiamento climatico sembra essere uno dei temi, non a caso, più caldi degli ultimi tempi, tra piogge torrenziali e temperature anomale che hanno interessato il nostro Paese. In questo contesto sono chiamati ad agire tutti, in particolare il mondo dell’industria con la propria forza: è il caso del comparto creativo che, con un fatturato che supera i 200 miliardi di euro all’anno e 2 milioni di occupati, ha la possibilità di costruire un futuro all’insegna della sostenibilità per le prossime generazioni. Con questo obiettivo, Acqua Foundation e LVRSustainable uniscono le proprie forze per affrontare insieme il tema della sostenibilità nel mondo della moda, dell’arte e del design, senza dimenticare l’universo dell’inclusività.

Acqua Foundation è l’organizzazione filantropica che si occupa della conservazione di un bene prezioso come l’acqua e della sua governance a livello globale. LVRSustainable, invece, è la sezione del noto eCommerce di prodotti luxury LuisaViaRoma. Insieme, uniranno le forze analizzando questi temi durante la seconda edizione di Imaginarium che si terrà il 13 settembre dalle ore 17,00 presso la Fondazione Riccardo Catella, in via Gaetano de Castillia, 28 a Milano.

Gli ospiti

Il ruolo delle industrie creative nella rivoluzione green, le possibili soluzioni e le iniziative. Questi i focus dell’incontro che vedrà testimonianze d’eccellenza durante le diverse tavole tematiche: Tommaso Sacchi (Assessore della Cultura di Milano), Carlo Capasa (Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana), Mario Borroi (Coo Internazionale di Citizens Of Humanity), Andrea Baldo (Ceo di Ganni), Fernanda Hernandez (Sustainability Manager di LuisaViaRoma), Andrea Scotti Calderini (Ceo di Freeda), Kulsum Shadab Wahab (Executive Director at Hothur Foundation e Founder Ara Lumiere), Blandina Bobson (Direttrice dei programmi per i diritti delle donne di Oxfam in Kenya), Michele De Lucchi (architetto e designer, Chairman aMDL architetto Michele De Lucchi), Kelly Russell Catella (Direttore Generale, Fondazione Riccardo Catella), Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (collezionista d'arte e mecenate italiana, fondatrice della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo).

Presenti anche l’artista Quayola che esporrà alcune sue opere e Giulio Boccaletti, honorary research associate alla Smith School of Enterprise University of Oxford, direttore scientifico del centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici. A dirigere i lavori Mimma Viglezio, redattrice e consulente da sempre attiva nel settore della moda.