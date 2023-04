Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

SOSTENIBILITÀ, DESIGN E PERSONE ONE WORKS E ICA GROUP IN SCENA AL FUORISALONE 2023 ONE WORKS FIRMA TANGIBILE & INTANGIBILE: L’INSTALLAZIONE DI MAPEI E ICA GROUP OSPITATA ALLA MOSTRA -EVENTO “INTERNI DESIGN RE-EVOLUTION” ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Grazie alla collaborazione con Brugnotto Group e ICA Group, legno e colore interpretano la nuova dimensione tra natura e uomo negli headquarters di One Works in via Sciesa 3, dove il 19 aprile alle h.18.30 avrà luogo un dialogo su città e infrastrutture nel live talk “PEOPLE FOR ALL PEOPLE: HOW TO DESIGN HUMAN-CENTRED CITIES” Milano, 6 aprile 2023 – SOSTENIBILITÀ, DESIGN E PERSONE. È questo il fil rouge che ICA Group, leader mondiale nell’innovazione delle vernici per legno e vetro, e One Works, società globale di architettura e design, mettono in scena al Fuorisalone 2023, la più importante manifestazione internazionale per la design industry che animerà dal 17 al 23 aprile la città di Milano. TANGIBILE & INTANGIBILE: ONE WORKS FIRMA L’INSTALLAZIONE DI MAPEI E ICA GROUP ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO One Works firma l’installazione di Mapei, tra i maggiori produttori mondiali di materiali per l’edilizia, e ICA Group - realizzata nell’ambito della mostra-evento INTERNI Design Re-Evolution all’Università degli Studi di Milano - che vuole rappresentare il dualismo culturale svelando la reciproca complementarità, ma anche l’estrema opposizione, fra il tangibile e l’intangibile. Materiale e immateriale convivono nello stesso percorso: da un lato ciò che è possibile sperimentare con tutti i sensi, dall’altro ciò che non è possibile toccare fisicamente ma che è possibile comunque percepire in uno spazio nel quale provare emozioni. Due totem sono posizionati lungo un percorso disegnato su una pedana. Uno dei due totem, quello che racconta il tangibile, è composto da strati di vari materiali per l’edilizia, che non siamo abituati a vedere, perché spariscono all'occhio umano quando l'opera architettonica è conclusa: malte, sigillanti, intonaci e altri materiali Mapei si sovrappongono a diversi elementi essenziali per la costruzione, come profili metallici, legno e vetro verniciati con i prodotti di ICA Group e blocchi in mattoni. L’altro totem, quello che rappresenta l’intangibile, è definito da un sottile profilo metallico che crea un parallelepipedo visivamente vuoto, che si anima portando il visitatore nel mondo immateriale dell’esperienza virtuale. Attraverso un gioco che utilizza l’intelligenza artificiale, le persone si immergeranno in quelle che potrebbero essere le architetture e le città del domani. NATURALLY HUMAN Prosegue poi nel Creative Hub di One Works, in via Sciesa 3, dove va in scena NATURALLY HUMAN, una serie di installazioni antropomorfe in legno che accompagneranno le persone all’interno di un percorso che intende offrire una dimensione umana della città al di fuori del caos. Il legno, protagonista dell'installazione e che rappresenta il legame tra la natura e l’uomo e gli spazi in cui vive, è fornito e modellato da Brugnotto Group, falegnameria contemporanea attrezzata per realizzare prodotti di arredo che fa del rispetto per l’ambiente, in tutti i processi aziendali, il valore cardine della propria strategia. A colorare e vivacizzare le installazioni, le vernici all’acqua per esterni Arborea BIO di ICA Group, formulate con materiali di scarto rinnovabili, non competitivi con l’alimentazione umana, e la cui produzione in tutte le fasi è in linea con le più recenti politiche green riducendo le emissioni di Composti Organici Volatili (COV) e quelle di CO2. Grazie alla loro sostenibilità ed eccellenza, riflessa nella straordinaria durabilità all’esterno, queste vernici concorrono all’ottenimento di crediti LEED. Nate per proteggere strutture e rivestimenti in legno, le vernici Arborea BIO sono state sottoposte a severissimi test di invecchiamento naturale a dimostrazione del fatto che si può rispettare l’ambiente senza rinunciare alle prestazioni. LIVE TALK - PEOPLE FOR ALL PEOPLE: HOW TO DESIGN HUMAN-CENTRED CITIES Infine, il 19 aprile a partire dalle 18.30, il Creative Hub di One Works (Via Sciesa, 3) ospiterà il live talk “PEOPLE FOR ALL PEOPLE: HOW TO DESIGN HUMAN-CENTRED CITIES”. Al centro del dibattito il tema della connessione tra design e persone: una riflessione aperta e interdisciplinare su come rendere le città e l’infrastruttura urbana – abitazioni, spazi commerciali, strade e stazioni – luoghi capaci di favorire la costruzione della comunità e facilitare l’interazione umana. Ad animare il confronto moderato da Leonardo Cavalli, Managing Partner di One Works, saranno Benedetta Tagliabue, Co-founder di EMBT Architects, Stefano Minini, Project Director di MIND – Lendlease, Paola Deda, Director of Forest, Land and Housing Division di UNECE e Giordana Ferri, Direttore Esecutivo Fondazione Housing Sociale – Fondazione Cariplo. Il talk sarà accessibile in presenza ad un pubblico ristretto, mentre la diretta sarà disponibile sui siti e sui canali di YouTube di One Works e ICA Group. Informazioni su One Works: One Works è una società globale di architettura e ingegneria che opera con approccio integrato di consulenza e progettazione, nei settori delle infrastrutture di trasporto, del Masterplanning, del Real Estate Commerciale e Public and Private Buildings, per dare forma ai progetti più complessi. L’importante esperienza nella pianificazione e progettazione di luoghi affollati, che ospitano milioni di persone ogni anno, come aeroporti, destinazioni commerciali, edifici e spazi pubblici consente a One Works di cogliere le complesse relazioni fra lo sviluppo urbano e i luoghi di grande concentrazione e scambio, tenendo al centro l’esperienza delle persone. Fondata nel 2007, grazie alla storia professionale dei suoi Managing Partner e alla loro visione internazionale, One Works è cresciuta esponenzialmente mettendo al centro delle proprie collaborazioni multidisciplinari un design di alta qualità. Lavora da diverse posizioni strategiche in tutto il mondo, con la sua sede centrale a Milano, e uffici a Venezia, Roma, Dubai, Londra, Singapore e Bangkok. Da queste sedi operative, un affiatato team di oltre 150 architetti, designer e ingegneri fornisce un approccio flessibile e affidabile per la progettazione e la realizzazione di progetti in tutto il mondo. Tra le più importanti opere realizzate figurano: l’importante progetto di ampliamento dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, la piazza di CityLife e undici delle nuove stazioni metropolitane tra Doha e Riyadh. Lo studio, incaricato dall’UNECE nell’ambito del progetto #UN4Ukraine, è attualmente impegnato nello sviluppo del masterplan per la ricostruzione della città di Mykolaiv, tra le più importanti in Ucraina e tra le più colpite dalla guerra. Informazioni su ICA Group: ICA è un grande gruppo italiano con sede a Civitanova Marche (Macerata) leader mondiale per innovazione nelle vernici per legno e vetro, con oltre cinquant’anni di storia. Uno dei principali asset strategici di ICA Group è la cultura della massima qualità attraverso l’innovazione, principio che è alla base di ogni iniziativa e decisione strategica e caratterizza il gruppo fin dalla sua fondazione, garantendo lo sviluppo di prodotti all’avanguardia per qualità, contenuto tecnologico e ridotto impatto ambientale. La green research del gruppo ICA ha conquistato 80 diversi Paesi con oltre 32 milioni di chilogrammi di vernice prodotta, quattro impianti produttivi e più di 15mila clienti su scala mondiale. La rapida espansione oltre-confine è frutto di un’accorta policy aziendale capace di conquistare i mercati mondiali più floridi e di rafforzare la propria posizione grazie alla presenza diretta in USA, Canada, Cina, India, Polonia, Germania e Spagna. Orientarsi alle soluzioni per ICA Group significa mettere al centro del proprio business una relazione proattiva con i clienti, che diventano così dei veri e propri partner per i quali ricercare soluzioni concrete ed efficienti alle loro problematiche e accompagnandoli verso una sempre maggiore sostenibilità. La storia aziendale del gruppo ICA, infatti, è marcata dalla voglia di lavorare per un mondo migliore attraverso la ricerca e la realizzazione di progetti che diminuiscano l'impatto dei prodotti e dei processi sul pianeta. Informazioni su Hi Contract: Hi Contract si occupa della fornitura, produzione e installazione di arredi per grandi progetti come hotel, uffici e farmacie secondo la formula del “chiavi in mano”. La produzione è 100% italiana, l’approccio artigianale e personalizzato sulle esigenze del cliente. Il nostro team specializzato offre ad architetti e contractor un servizio completo, dallo sviluppo esecutivo alla gestione della fornitura, dal disegno alla produzione. Trasformare le idee, anche le più ardite, in ambienti reali è la nostra passione. HI Contract realizza le idee di architetti e designer di tutto il mondo con tutta l’affidabilità, la flessibilità e il saper fare tipici del Made in Italy. Ci prendiamo cura di ogni fase della realizzazione del progetto, negli stabilimenti del gruppo Brugnotto, perché al cliente resti solo la soddisfazione di un sogno che diventa realtà. Se cerchi eleganza, qualità e ricercatezza racchiuse nel dettaglio più raffinato, stai cercando noi. Hi Contract è parte di Brugnotto Group, azienda che si avvale della collaborazione di oltre 250 dipendenti e opera su una superficie produttiva di circa 50 mila mq. Brugnotto srl è inoltre certificata ISO 9001 “sistemi di gestione per la qualità”, ISO 45001 “sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”, ISO 14001 “sistemi di gestione ambientale” e FSC® Catena di Custodia.