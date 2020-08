Meteo, forti temporali e rischio esondazioni a Milano: l'allerta della protezione civile

Allerta gialla a Milano per rischio idrogeologico e per forti temporali. È l'avviso diramato dalla Protezione Civile del Comune di Milano per le giornate di lunedì 17 e martedì 18 agosto.

In particolare, l'allerta per rischio idrogeologico è valida dalle 18 di domenica 16 fino a mezzanotte di martedì 18, mentre quella per intensi rovesci temporaleschi dalle 14 di lunedì 17 fino a mezzanotte di martedì. Un terzo avviso, infine, riguarda il rischio idraulico ed è in corso dalle 21 di domenica fino alle 14 di lunedì.

Nell'area metropolitana di Milano, in particolare, la Protezione civile segnala possibili criticità del reticolo idraulico minore e/o locali insufficienze delle reti di drenaggio urbano " che potrebbero determinare pericolo per la sicurezza e integrità di beni e persone; allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; danni localizzati a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali situati in aree inondabili; danni a beni e servizi", come si legge in una nota.

Come sempre, il Comune di Milano attiverà di conseguenza il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.