Temporali in arrivo: il Comune di Milano fa scattare l'allerta meteo gialla

"Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla per rischio temporali nel corso della giornata di oggi, venerdì 14 maggio, e fino a inizio serata. Il Comune ha quindi attivato la sala operativa della Protezione civile comunale per il monitoraggio e l’attivazione di eventuali interventi". A dare la notizia è Palazzo Marino con una nota.

Le previsioni meteo per venerdì

L'evoluzione generale del meteo lascia un profilo instabile di quello che il cielo avrà da offrire. Una vasta area depressionaria attualmente estesa dalle coste del Nord Africa al Nord Atlantico interessa gran parte dell'Europa. Tale struttura, nel suo movimento verso nord-est, manterrà sulla Lombardia un flusso in quota dai quadranti occidentali, che alternerà intervalli d'instabilità. Nel pomeriggio di venerdì ci saranno possibili precipitazioni diffuse su tutta la Regione, e nel Milanese.

La pioggia prevista per venerdì svanirà verso sera a partire dai settori occidentali. Neve oltre 1800 metri. Temperature massime in Pianura tra 19°C e 23°C. Zero termico intorno a 2300 metri. Venti in pianura deboli e prevalentemente dai quadranti meridionali; in montagna deboli o localmente moderati: su Appennino da sud, su fascia alpina e prealpina dapprima variabili, poi da nord verso sera.

Da sabato e per l'inizio della prossima settimana le probabilità di precipitazioni risulteranno in diminuzione e limitate per lo più ai settori alpini.