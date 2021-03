Nei prossimi giorni a Milano farà caldo come a maggio, dicono i meteorologi

Dalla primavera all'estate (quasi) nel giro di qualche ora. È quello che succederà nei prossimi giorni a Milano e il merito è tutto di un anticiclone che "verrà anche supportato da correnti calde di estrazione nord africana che affluiranno al suo interno, scorrendo sul Mediterraneo centrale e sull'Italia", spiega Lorenzo Badellino meteorologo di 3Bmeteo.

All'ombra della madonnina le temperature inizieranno a salire già nella giornata di lunedì 29 marzo quando verranno toccati i 22 gradi. Le massime continueranno a salire fino a mercoledì quando, sempre secondo gli esperti, la colonnina di mercurio sfiorerà quota 25 gradi; successivamente si terranno stabili fino a venerdì.

Il caldo anomalo, comunque, non è destinato a durare. "Questa parentesi tardo primaverile non è però destinata ad avere lunga vita e già a ridosso del weekend di Pasqua si andrà incontro ad una inversione di tendenza. Correnti fredde ed instabili di origine artica sono intenzionate a guadagnare terreno verso sud, raggiungendo dapprima l'Europa centrale, poi anche il Mediterraneo sul finire della settimana, condizionando in parte il tempo sull'Italia durante il weekend di Pasqua", ha precisato Lorenzo Badellino. A Milano nel fine settimana di Pasqua è prevista pioggia, cielo coperto e temperature decisamente più in linea con la media del periodo.