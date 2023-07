Altri temporali in arrivo a Milano: è di nuovo allerta meteo

Ancora forti temporali a Milano. Dopo la pioggia, la grandine e la tromba d'aria di questa mattina, altri rovesci sono previsti fino alla mezzanotte di sabato 22 luglio. Per questo la protezione civile lombarda ha diramato una nuova allerta meteo arancione (rischio moderato) che passerà poi a gialla (rischio ordinario) rimanendo in vigore fino alle 14 di sabato.

Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà come sempre attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi da effettuare. Seveso e Lambro verranno mantenuti sotto osservazione per il consueto pericolo di esondazione.

Le previsioni

Oggi, venerdì, e domani, sabato, sono previsti rovesci e un generale calo delle temperature. "Temporali che già potranno interessare le zone alpine, prealpine e le alte pianure in questi giorni, risultando veloci, localizzati ma talora violenti associati a grandine anche di grosse dimensioni e intense raffiche di vento", aveva spiegato nei giorni scorsi il meteorologo Edoardo Ferrara di 3B Meteo.

Nella mattinata del 21 luglio i vigili del fuoco hanno effettuato oltre cento interventi tra Milano e hinterland per far fronte alle conseguenze del maltempo, tra allagamenti, tetti scoperchiati e piante precipitate sulle strade. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma, in alcuni casi, i danni alle abitazioni sono stati importanti.